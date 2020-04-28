"الخطوط السعودية" تنفي تحديد موعد لاستئناف رحلاتها

"الخطوط السعودية" تنفي تحديد موعد ل...

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المصدر: إرم نيوز

نفت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، ما راج بشأن استئناف رحلاتها، مؤكدة أن لا صحة لتحديدها موعدا لذلك.

وأصدرت الشركة بيانا توضيحيا عبر حسابها بموقع "تويتر"، جاء فيه: "توضح الخطوط السعودية بأنه غير صحيح ولم يتم تحديد موعد لعودة الرحلات، كما أن قرار إعادة فتح الرحلات مرتبط بما تقرره الجهات المختصة المعنية".

وكانت معلومات قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الخطوط السعودية سمحت بالحجوزات الداخلية اعتبارا من 1 يونيو/حزيران.

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