"الخطوط السعودية" تنفي تحديد موعد لاستئناف رحلاتها

نفت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، ما راج بشأن استئناف رحلاتها، مؤكدة أن لا صحة لتحديدها موعدا لذلك.

وأصدرت الشركة بيانا توضيحيا عبر حسابها بموقع "تويتر"، جاء فيه: "توضح الخطوط السعودية بأنه غير صحيح ولم يتم تحديد موعد لعودة الرحلات، كما أن قرار إعادة فتح الرحلات مرتبط بما تقرره الجهات المختصة المعنية".

إشارة إلى ما تم تداوله حول موعد استئناف الرحلات . توضح #الخطوط_السعودية بأنه غير صحيح ولم يتم تحديد موعد لعودة الرحلات ، كما أن قرار إعادة فتح الرحلات مرتبط بما تقرره الجهات المختصة المعنية . وتهيب #الخطوط_السعودية الجميع بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية . — المركز الإعلامي | الخطوط السعودية (@svmedia_center) April 28, 2020

وكانت معلومات قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الخطوط السعودية سمحت بالحجوزات الداخلية اعتبارا من 1 يونيو/حزيران.