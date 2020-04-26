مصرف الإمارات المركزي يطالب البنوك بتجميد حسابات مؤسس "إن إم سي"

طالب مصرف الإمارات المركزي، البنوك العاملة في الإمارات بتجميد جميع الحسابات المصرفية لرجل الأعمال الهندي بي آر شيتي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية.

وتشمل تعليمات أصدرها المصرف المركزي حسابات عائلة شيتي إلى جانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصة.

وأدرج المركزي أيضًا العديد من الشركات المرتبطة برجل الأعمال الهندي على القائمة السوداء جنبًا إلى جنب مع إدارتها العليا بالكامل، وعدد من الموظفين الرئيسيين لهذه الشركات في القائمة بالمثل، بحسب ما أوردت صحيفة "البيان" الإماراتية.

وكشفت "إن إم سي" مؤخراً عن رصد ديونٍ بقيمة تزيد على 6.6 مليار دولار لم يكن قد تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة لمجموعة الرعاية الصحية في 30 يونيو/ حزيران 2019.

وأصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، في التاسع من أبريل/ نيسان الجاري، قرارها بتعيين حارس قضائي على "إن إم سي"، استجابةً للطلب الذي تقدّم به بنك أبوظبي التجاري، وعدم اعتراض الشركة على هذا الطلب.

وصرح بي أر شيتي، الذي يواجه اتهامات جنائية، مؤخراً أنه ينوي العودة إلى الإمارات بمجرد فتح الرحلات وانتهاء القيود المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد.