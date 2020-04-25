الإمارات تسجل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 7 حالات وفاة

أعلنت الإمارات اليوم السبت؛ تسجيل 532 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ فضلا عن شفاء 127 حالة، وسبع وفيات.

وقال عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات؛ خلال الإحاطة اليومية عن مستجدات كورونا؛ "كسرنا حاجز المليون فحص لفيروس كورونا المستجد في دولة الإمارات"، مضيفا أنه ذلك تم "بفضل جهود عظيمة من فرق عمل وطواقم طبية تعمل على مدار الساعة، وتعاون المواطنين والمقيمين، وإلتزامهم بالتعليمات والإجراءات الوقائية".

العويس: كسرنا حاجز المليون فحص لفيروس #كورونا_المستجد في دولة #الإمارات، وبفضل جهود عظيمةمن فرق عمل وطواقم طبية تعمل على مدار الساعة، وتعاون المواطنين والمقيمين، وإلتزامهم بالتعليمات والإجراءات الوقائية. — UAEGov (@uaegov) April 25, 2020

ومن جانبها كشفت آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي باسم حكومة الإمارات؛ عن "تسجيل 532 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم عزلها جميعًا، وأغلبها مستقرة وتتلقى العلاج اللازم، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 9813".

تسجيل 532 حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا_المستجد، تم عزلها جميعًا، وأغلبها مستقرة وتتلقى العلاج اللازم، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 9813. — UAEGov (@uaegov) April 25, 2020

وأضافت أنه "شفاء 127 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 1887 حالة، أي ما يقرب من 20% من إجمالي الإصابات"، مؤكدة "وفاة 7 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بالفيروس، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 71 شخصا".

وفاة 7 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس #كورونا_المستجد، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 71 شخص. — UAEGov (@uaegov) April 25, 2020

وأكدت المتحدثة؛ أنه "بمناسبة حلول شهر رمضان، وحرصاً من حكومة الامارات على التسهيل على المواطنين والمقيمين خلال الشهر الفضيل، تم التخفيف جزئياً من القيود على الحركة والتنقل، مع الالتزام بمجموعة من تعليمات الصحة والسلامة‎"؛ مشيرة إلى أن التعليمات "تشمل السماح للأقرباء من الدرجة الأولى والثانية بتبادل الزيارات، مع تفادي زيارة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وكذلك مرعاة ألا يزيد عدد المتواجدين في المكان على 5 أشخاص".

د. آمنة: تشمل التعليمات السماح للأقرباء من الدرجة الأولى والثانية بتبادل الزيارات، مع تفادي زيارة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وكذلك مرعاة ألا يزيد عدد المتواجدين في المكان على 5 أشخاص. — UAEGov (@uaegov) April 25, 2020

وشددت آمنة الضحاك، على أنه "يستمر حظر التجمعات، سواءً في الأماكن العامة أو الخاصة، ومنها الخيام والمجالس الرمضانية، سواءً داخل البيوت أو في الأماكن العامة".