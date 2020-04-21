"المركزي التونسي" يحذر من انهيار الاقتصاد المحلي بسبب "كورونا"

حذر البنك المركزي التونسي من تأثير وباء كورونا على توازنات الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى ارتفاع حجم القروض التي تم توجيهها للقطاع الاقتصادي منذ شهر فبراير 2020.

وأضاف البنك المركزي في بيان صادر عنه اليوم، أن "التضخم ارتفع في شهر آذار /مارس، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية"، مشيرا إلى "أن سلوك التخزين الذي اتبعه عدد من التونسيين بسبب الحجر الصحي الشامل تسبب في ارتفاع أسعار هذه المواد".

وجاء في بيان البنك المركزي، أن "العجز التجاري سجل تراجعا بنسبة 1.7% من الناتج الداخلي الخام، خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقابل 2.2% خلال الفترة نفسها من سنة 2019".

وأضاف، أن "التجارة الخارجية شهدت تراجعا ملحوظا، فيما قاربت الموجودات من العملة الأجنبية مع مطلع شهر أبريل 2020، ما يقارب 7 مليار دولار، ما أتاح للبلاد قدرة أكثر على تغطية الواردات".

يذكر أن البنك المركزي التونسي نبه في تقارير نشرها مؤخرا إلى أن انتشار وباء كورونا سيتسبب في خسائر للاقتصاد التونسي، مطالبا بمراجعة سيناريوهات النمو الاقتصادي والتوازنات الاقتصادية.

وشدد البنك المركزي على ضرورة اليقظة في متابعة وضع البنوك التونسية في هذه الأزمة، واتخاذ إجراءات من شأنها مساعدة القطاع البنكي في الحد من تأثيراتها.