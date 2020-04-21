بوريس جونسون يتواصل مع ترامب في أول نشاط بعد تعافيه من كورونا

المصدر: ا ف ب

قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأولى خطواته نحو العودة إلى العمل، اليوم الثلاثاء، متحدثاً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر الهاتف، فيما ما زال في النقاهة بعد خروجه من المستشفى لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان لداونينغ ستريت (مكتب الحكومة): إن الزعيمين ناقشا أهمية الإجراءات الدولية ضد جائحة (كوفيد-19)، وخطة إبرام اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان الحكومة إنه خلال المكالمة الهاتفية مع ترامب، شكر جونسون الرئيس الأمريكي على تمنياته الطيبة بينما كان مريضا.

وأضاف: "اتفق الزعيمان على أهمية الاستجابة الدولية المنسقة لمكافحة كوفيد-19، بما في ذلك من خلال مجموعة السبع التي ترأسها الولايات المتحدة حاليا، كما ناقشا استمرار التعاون البريطاني الأميركي في مكافحة الوباء".

وتابع أنهما "التزما مواصلة العمل معاً لتقوية علاقاتنا الثنائية، بما في ذلك من خلال التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة في أقرب وقت ممكن".

وسيتحدث جونسون أيضا مع الملكة إليزابيث الثانية في أول تواصل أسبوعي منذ 3 أسابيع.

ومع ذلك، يواصل وزير الخارجية دومينيك راب تصريف شؤون الحكومة نيابة عن زعيم المحافظين، وسيحل محله خلال جلسة توجيه الأسئلة لرئيس الوزراء في مجلس العموم، الأربعاء.

وقال المتحدث باسم جونسون إنه "لا يقوم رسمياً بعمله على رأس الحكومة".

وأدخل جونسون، البالغ من العمر 55 عاماً، إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا في 5 من شهر نيسان/أبريل الجاري، وقضى 3 ليالٍ في العناية المركزة قبل خروجه في 12 من ذات الشهر.

ويتعافى جونسون منذ ذلك الحين في مقر إقامته الرسمي الريفي في تشكيرز مع صديقته كاري سيموندز.