إيران تلمح إلى رفض صندوق النقد إقراضها 5 مليارات دولار

حث الرئيس الإيراني حسن روحاني صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، على منح بلاده التمويل الطارئ الذي طلبته بقيمة 5 مليارات دولار، لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

ولم يعرف ما إذا كان ثمة توجه لدى صندوق النقد الدولي برفض طلب إيران، لكن روحاني قال في اجتماع لمجلس الوزراء بثه التلفزيون: ”أحث المنظمات الدولية على تنفيذ واجباتها… نحن عضو في صندوق النقد الدولي… يجب ألا يكون هناك تمييز في منح القروض“.

وإيران المتهمة بدعم ميليشيات مسلحة في عدة بؤر للصراعات بالشرق الأوسط، تعتبر واحدة من بؤر تفشي وباء كورونا.

وبعدما أعلنت طهران عن طلبها في الثاني عشر من مارس/آذار الماضي، طالبت المعارضة الإيرانية بعدم منح الحكومة هذه الأموال، والاستعاضة عن ذلك بتقديم دعم طبي وعيني للمستشفيات.