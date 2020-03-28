بعد قرار سابق بالاستثناء.. تأجيل أقساط قروض البدون وأبناء الكويتيات 6 أشهر بسبب كورونا

بعد قرار سابق بالاستثناء، قرر اتحاد مصارف الكويت، السبت، تأجيل أقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانية، مدة ستة أشهر، لكافة عملاء البنوك، من غير محددي الجنسية ”البدون“ وأبناء الكويتيات، مع إلغاء كافة الأرباح والفوائد والرسوم المترتبة على هذا التأجيل.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من إصدار الاتحاد قرارا سابقا مشابها، تضمن تأجيل أقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانية مدة 6 أشهر لكافة عملاء البنوك المحلية من المواطنين، وتأجيل أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية لعملائها من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحسب صحف محلية، تعرض القرار السابق الذي شمل المواطنين فقط وتم إصداره في 24 من الشهر الجاري، لانتقادات لاذعة؛ لعدم إدراج فئة ”البدون“ فيه؛ نظرا لمواجهتهم ذات الظروف الاقتصادية الصعبة، في ظل الشلل شبه الكامل الذي يعيشه البلد الخليجي الذي بلغ فيه عدد الإصابات بالفيروس 235 حالة حتى اللحظة.

وتطرق قرار اتحاد المصارف الجديد، الذي تداولته وسائل الإعلام المحلية، إلى المقيمين على أرض الكويت المقترضين من المصارف، حيث سيتم التعامل مع كل حالة على حدة، وذلك تماشيا مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد كغيرها من دول العالم؛ بسبب فيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد أن هذه القرارات تأتي تقديرا من البنوك المحلية للانعكاسات السلبية للإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتشار كورونا، وتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل كافة عملائها، سواء من المواطنين أو المقيمين في هذه الظروف.