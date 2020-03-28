فجر السعيد تدعو الكويتيين إلى عدم التبرع لـ“جمعيات إخونجية“

دعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد شعبها إلى عدم التبرع للجمعيات الخيرية ووصفتها بأنها إخوانية تستغل الأموال لصالح التنظيم الدولي.

ونشرت السعيد عبر حسابها بـ“تويتر“ سلسلة تغريدات قالت في إحداها، ”‏يا شعب ‎الكويت الأبي تكفون لا تتبرعون لحمله تقودها جمعيات خيريه ‎إخونجية، فلوس ‎الإخونجيه تروح للتنظيم ما تنصرف للكويت حتى وإن وروكم علب وأكل“ مضيفة، ”ترى يصرفون دينار والباجي يحولونه للتنظيم الدولي مالهم، اللهم بلغت اللهم فأشهد“.

ياشعب #الكويت الأبي … تكفووووووووون لاتتبرعووووووووووووووووووووووون لحمله يقدوها جمعيات خيريه #أخونچيه. فلوس #الإخونچيه تروح للتنظيم ماتنصرف للكويت حتى وإن وروكم علب وأكل… ترى يصرفون دينار والباجي يحولونه للتنظيم الدولي مالهم …اللهم بلغت اللهم فأشهد . — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) March 28, 2020

وأكدت السعيد في تغريدة أخرى أن ‏“التبرع سلوك إنساني متحضر، لكن في الكويت يجب أن تفتح الدولة عيونها جيداً أين ستذهب الأموال، للقائمين عليها“، داعية وزارة الشؤون إلى أن ”تضع يدها على التنظيم الدولي للإخوان لأنه يعاني ضائقة مالية“.

وأردفت السعيد ”أرجو ألا يأتيه الفرج من الكويت، الإخوان لا مشاعر لديهم وشعبنا عاطفي يحب بلده وفعل الخير“، متجهة بسؤال لوزيرة الشؤون قائلة، ”ليش الدولة ما تقوم بإنشاء صندوق للتبرعات يساهم فيه الكويتيين أو الهلال الأحمر مثلا، أو حتى الديوان الأميري يشرف مثلاً، أي احد غير الإسلام السياسي، إخوان سلف شيعة. كلهم ما نستثني أحد ليطمأن الناس أن تبرعاتهم للكويت وليست لتنظيمات إرهابية“.