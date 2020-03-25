هل تفرج أمريكا عن الأموال الإيرانية المجمدة لمواجهة ”كورونا“؟

قال رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، اليوم الأربعاء، إن السلطات الأمريكية ستفرج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة والمحظورة في البنوك الأجنبية.

ونقلت قناة ”خبر“ الإيرانية عن همتي قوله إن ”هناك معلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفرج عن جزء من الأموال الإيرانية المحظورة من أجل شراء المعدات الطبية والمواد الأساسية التي يحتاجها الشعب الإيراني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد“.

ولم يكشف المسؤول الإيراني عن حجم الأموال التي يتوقع الإفراج عنها لدى السلطات الأمريكية.

وتواجه إيران نقصا حادا في المعدات الطبية لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، الذي ظهر في إيران في الـ19 من فبراير/شباط الماضي.

وأدى تفشي كورونا إلى وفاة 1934 شخصا وإصابة 24811 حتى يوم أمس الثلاثاء، وفقا لإحصائيات وزارة الصحة الإيرانية.

وطالب العديد من الدول من بينها روسيا يوم أمس الولايات المتحدة برفع العقوبات عن إيران من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا.