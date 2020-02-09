محافظ المركزي الإيراني: معظم البنوك الأجنبية لا تتعاون معنا بسبب العقوبات الأمريكية

أكد محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، اليوم الأحد، أن معظم البنوك الأجنبية لا تتعاون مع البنوك الإيرانية، بسبب تشديد العقوبات الأمريكية.

واعتبر همتي في تغريدة عبر حسابه في ”انستغرام“، أن القرار المستقبلي لمنظمة مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لن تؤثر على تبادل العملات، وقيمة الصرف للعملات الأجنبية أمام العملة المحلية.

وقال: “ في الوضع الحالي حيث لا يوجد تعاون لمعظم البنوك الأجنبية مع البنوك الإيرانية، بسبب تشديد العقوبات الأمريكية، ويتم تنفيذ عمليات تبادل العملات من خلال آليات مصرفية بديلة وغير خاضعة للرقابة، فإن القرار المستقبلي لـ FATF لا يمكن أن يكون له تأثير كبير على الوضع في بلدنا فيما يتعلق بصرف العملات“.

وانتقد محافظ البنك المركزي الإيراني، أولئك الذين توقعوا أن يؤدي اجتماع أعضاء مجموعة العمل المالي الدولية المرتقب لوضع إيران في القائمة السوداء، بأن يؤثر على وضع العملات الأجنبية أمام العملة المحلية الريال.

وأضاف عبد الناصر همتي ”لا يمكن أن يكون لقرار FATF المستقبلي، سواء تم تمديده أم لا، تأثير كبير على ظروف عملتنا“.

ووفقا للمواقع الإخبارية التي تتداول أسعار صرف العملات الأجنبية في إيران، فقد استقر سعر الدولار الواحد عند 139 ألف ريال إيراني.

وكان عضو البرلمان الإيراني، شهاب الدين بيمقدار، قد قال يوم الجمعة الماضي، إنه في نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري، سيتم إدارج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية المعروفة بـ“ FATF“.

وانتقد النائب بميقدار تجاهل السلطات الحاكمة في بلاده، وعدم الاهتمام بمشاكل الشعب الإيراني جراء العقوبات الأمريكية الشديدة.

وكانت فرقة العمل المالي (FATF)، قد هددت العام الماضي، بوضع إيران على تدابيرها المضادة النشطة التي كانت قد علقتها في وقت سابق، ما لم تضع إيران اللمسات الأخيرة على التشريعات ذات الصلة قبل نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري.