أمريكا.. مجلس الاحتياطي الاتحادي يضخ سيولة ضخمة لتهدئة الأسواق

تدخل مجلس الاحتياطي الاتحادي في أمريكا لكبح انهيار السوق، اليوم الخميس، بضخ ضخم للسيولة، يقول بعض المحللين إنه قد يشير إلى إجراءات أعمق من البنك المركزي الأمريكي من أجل تنشيط الاقتصاد وجلب الاستقرار إلى النظام المالي.

وقال بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي، إنه سيتيح 1.5 تريليون دولار لأسواق قروض ليلة واحدة هذا الأسبوع ويبدأ شراء تشكيلة واسعة من سندات الخزانة الأمريكية في إطار مشترياته الشهرية، في تحول ينبئ بأنه قد يشرع في استخدام أدوات إدارة الأزمات على نحو أسرع مما كان مخططا له.

وقال إبراهيم رهبري، كبير استراتيجيي سوق الصرف لدى سيتي، في مذكرة إلى العملاء اليوم: ”من المرجح أن يبذل مجلس الاحتياطي المزيد قريبا، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة إلى الصفر على الأرجح.“

وعرض البنك المركزي 500 مليار دولار من خلال تسهيل إعادة الشراء لـ3 أشهر اليوم، وسيطرح 500 مليار دولار إضافية من تسهيلات إعادة الشراء لشهر واحد ومثلها لـ3 أشهر غدا الجمعة.