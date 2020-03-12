رفض أوروبي لقرار ترامب حظر السفر من أوروبا إلى أمريكا

المصدر: ا ف ب

عبر قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن استيائهم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حظر من جانب واحد على القادمين من دول منطقة شنغن دون التشاور معهم.

وقال مسؤولا الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لايين وشارل ميشال: إن ”فيروس كورونا يمثل أزمة عالمية لا تقتصر على قارة بعينها، وتتطلب التعاون بدلا من التصرف من جانب واحد“.

وقالا في بيان خطي: إن ”الاتحاد الأوروبي يرفض قرار الولايات المتحدة فرض حظر للسفر، اتخذ من جانب واحد وبدون استشارة، حيث إن الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات قوية للحد من انتشار فيروس كورونا”.