رئيس البنك الدولي: بعض بنوك التنمية تفاقم أعباء ديون الدول الفقيرة‎

انتقد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الثلاثاء، بنوك التنمية الأخرى لمسارعتها إلى إقراض الدول المثقلة بالديون، قائلا إن ”بعضها يساعد في تفاقم أعباء الديون الصعبة بالفعل“.

وأبلغ ”مالباس“ منتدى للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، أن ”البنك الآسيوي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير تساهم في مشاكل الديون“.

وقال: ”لدينا وضع تنزع فيه مؤسسات مالية دولية أخرى وإلى حد ما مؤسسات تمويل التنمية ككل، وبالتأكيد الوكالات الرسمية لائتمانات التصدير، إلى الإقراض بسرعة شديدة وزيادة مشكلة الديون للدول“.

وأضاف مالباس، أن ”هناك حاجة إلى المزيد من التعاون بين المؤسسات المالية الدولية لتنسيق الإقراض والحفاظ على مستويات مرتفعة للشفافية“.

وستبدأ مؤسسة التنمية الدولية، وهي ذراع البنك الدولي لتمويل الدول الأكثر فقرا، تنفيذ مجموعة جديدة من قواعد الإقراض في أول يوليو/ تموز، مع قيامها بإطلاق جولة جديدة من التمويل من المتوقع أن تتيح قروضا ومنحا قيمتها حوالي 85 مليار دولار.

وتهدف هذه القواعد إلى تحديد معايير جديدة للشفافية، وتتطلب التنسيق مع المقرضين الآخرين المتعددي الأطراف الذين يعملون في نفس الدولة.