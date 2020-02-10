موسكو: سياسة فرض العقوبات التي تتبعها واشنطن مخالفة للقوانين الدولية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الإثنين، إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية مخالفة للقوانين الدولية، وتلحق أضرارا بالعديد من الدول.

جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من الصحفيين بالعاصمة موسكو، قيّم فيه سياسة فرض العقوبات التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح بيسكوف أن الولايات المتحدة بدأت في السنوات الأخيرة بفرض عقوبات على العديد من الدول، بناء على مصالحها التجارية.

وأضاف أن هذه السياسة لا تتوافق مع القوانين الدولية، وتلحق أضرارا بالعديد من الدول.

وتابع قائلا: ”نحن نعارض سياسة الولايات المتحدة في فرض العقوبات، وسنرد على هذه السياسة بالشكل المناسب“.