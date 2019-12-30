”أبوظبي الأول“.. البنك الخليجي الأكبر في رأس المال

قفزبنك أبوظبي الأول إلى رأس قائمة أكبر المصارف الخليجية برأس المال، وذلك بعد إتمام اندماج بنكي ”أبوظبي الوطني“ و“الخليج الأول“ الذي بدأ قبل ثلاثة أعوام.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في البنك، التي تشمل رأس المال وأرباح المساهمين المحتفظ بها نحو 27.76 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وهي أعلى نسبة بين البنوك الخليجية والعربية.

وأظهرت بيانات أوردتها مجلة جمعية المصرفيين العرب أن بنك قطر الوطني احتل المركز الثاني من حيث حقوق المساهمين التي بلغت 24.25 مليار دولار تلاه بنك الإمارات دبي الوطني بحقوق مساهمين بلغت 17.43 مليار دولار ثم البنك الأهلي التجاري السعودي بمقدار 17.52 مليار دولار وبنك الراجحي السعودي بقيمة 12.95 مليار دولار.

وجاء البنك السعودي الأمريكي سامبا في المركز السادس بمقدار 11.29 مليار دولار ثم بنك الكويت الوطني بنحو 12.21 مليار دولار تلاه بنك الرياض بحوالي 9.1 مليار دولار فيما جاء في المركز التاسع بنك دبي الإسلامي بحوالي 9.29 مليار دولار وبنك أبو ظبي التجاري بنحو 8.93 مليار دولار.

وبين التقرير أن بنك قطر الوطني جاء بالمركز الأول من حيث الأصول التي بلغت حوالي 236.88 مليار دولار تلاه بنك ابو ظبي الأول بمقدار 202.62 مليار دولار ثم بنك الإمارات دبي الوطني بحوالي 136.24 مليار دولار والبنك الأهلي التجاري بمقدار 121 مليار دولار.

وبالنسبة للملاءة الرأسمالية التي تحتسب بقسمة الموجودات على حقوق المساهمين أظهرت النشرة أن جميع البنوك في قائمة أكبر 50 مصرفا خليجيا تحتفظ بملاءة تزيد بشكل كبير عن النسبة التي حددتها لجنة بازل المصرفية الدولية عند 8% كحد أدنى.

وحل بنك البحرين الوطني بالمركز الأول في هذا المجال بملاءة بلغت 33.8% بنهاية عام 2018، فيما بلغت النسبة 27.5% في بنك الجزيرة السعودي و 22.7% في بنك سامبا و21.3% في البنك السعودي البريطاني و20.9% في بنك الإمارات دبي الوطني و20.6% في البنك الأهلي التجاري.