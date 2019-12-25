رغم الأزمة المالية.. الأصول المصرفية في لبنان الثالثة عربيا

أظهرت دراسة مصرفية أن لبنان احتل المركز الثالث في عدد المصارف ضمن لائحة أكبر 100 بنك عربي، فيما احتلت الإمارات والسعودية المركزين الأول والثاني.

وأوضحت دراسة اتحاد المصارف العربية في بيروت، أنه على الرغم من الأزمة المالية والمصرفية التي تعصف بلبنان حاليا فإن القطاع المصرفي اللبناني يمتلك قاعدة أصول قوية.

وجاء في الدراسة أن 17 مصرفا إماراتيا ضمن لائحة أكبر 100 بنك عربي، في حين يوجد في السعودية 12 بنكا ضمن اللائحة، وعدد مماثل في لبنان، وإن كانت موجودات المصارف في الإمارات والسعودية تفوق أصول المصارف اللبنانية بشكل كبير.

وأشارت الدراسة إلى أن 10 بنوك قطرية ضمن اللائحة، و10 كويتية و7 مصارف في مملكة البحرين و7 في المغرب و6 في مصر و5 في سلطنة عمان و6 في الجزائر و3 في العراق.

وبرز بنك عودة كأكبر مصرف في لبنان، محتلا المركز 17 بين البنوك العربية، بإجمالي أصول بلغت حوالي 47.5 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وجاء بنك لبنان والمهجر في المرتبة 24 بين البنوك العربية بأصول بلغت نحو38.5 مليار دولار، فيما احتل بنك سوسيتيه جنرال المركز 38 بأصول بلغت 25.7 مليار دولار، تلاه بنك بيبلوس بالمركز 39 وأصول بمقدار 25.6 مليار دولار.

وأظهرت الدراسة أن بنك قطر الوطني احتل المركز الأول ضمن لائحة أكبر مصرف عربي بإجمالي موجودات بلغ نحو 243.5 مليار دولار، تلاه بنك أبو ظبي الأول بأصول بلغت حوالي 211.1 مليار دولار، وبنك الإمارات دبي الوطني بمقدار 146.5 مليار دولار، والبنك الأهلي التجاري السعودي بموجودات بلغت حوالي 127.6 مليار دولار.