حقيقة وقوع هزة أرضية في الخبر السعودية

كشفت هيئة المساحة الجيولوجية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، حقيقة وقوع هزة أرضية في مدينة الخبر وزلزال بالمنطقة الشرقية.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، تداول ناشطون وسما تصدر سريعا قائمة ”الترند“ عبر ”تويتر“، اليوم، بعنوان #هزه_ارضيه_في_الخبر، دون تأكيد أو نفي رسمي.

وأكدت الهيئة في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“ اليوم: ”المركز الوطني للزلازل والبراكين بالهيئة ينفي حدوث هزة أرضية بمدينة الخبر، ويؤكد بعدم رصد أي زلزال بالمنطقة الشرقية“.

وقال مغرد يدعى محسن سبعان تعليقا على نفي المركز الوطني للزلازل والبراكين، إن ”الهزة الأرضية حدثت في مدينة الخبر عند الساعة ٨:٥٠ ص استمرت ثانية تقريبا“.

#هزه_ارضيه_في_الخبر

حدثت هذه الهزة الأرضية في مدينة الخبر عند الساعة ٨:٥٠ ص استمرت ثانية تقريباً.أثر الهزة كان واضح وسريع على النوافذ والأبواب.

ماهي إحتياطات السلامة الحديثة؟

ماهي الأسباب العلمية الجيولوجية لهذا الشيء الغير معتاد؟

الحمد لله على كل حال..#الخبر #الدمام #الشرقيه — محسن سبعان (@MohsenSabaan) December 25, 2019

وكان بعض الناشطين والحسابات عبر مواقع التواصل، أفادوا بأن سكانا في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية شعروا بهزة أرضية خفيفة، مع تهويل بعض الحسابات للأمر من خلال تداول أنباء عن وقوع زلزال جنوب المملكة، وآخر شرقها إلى جانب كسوف الشمس خلال أسبوع واحد، مع نشر بعض الآيات القرآنية التي تهدف إلى تخويف الناس.

#هزه_ارضيه_في_الخبر ترند نشط ..

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السبب : شعور بعض سكان الخبر في المنطقة الشرقية بهزة ارضية خفيفة ..

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في اسبوع واحد زلزال جنوب المملكة وزلزال شرق المملكة وكسوف للشمس ..

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قال تعالى : { وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً }

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من جهته، نفى طارق أبا الخيل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث هِزة أرضية في مدينة الخُبر والمنطقة الشرقية، مؤكدا أن المركز يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ويتابع ويرصد كل شاردة وواردة عبر 270 محطة رصد زلزالي منتشرة في جميع مناطق المملكة.

وطالب أبا الخيل بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجراف خلف الشائعات، بحسب صحيفة ”سبق“ السعودية.