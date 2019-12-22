ارتفاع استثمارات المصارف العاملة في الإمارات

المصدر: ا ف ب

بلغ إجمالي استثمارات المصارف العاملة في دولة الإمارات، 396.2 مليار درهم (نحو 105 مليارات دولار) بزيادة نسبتها 19% خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام 2019، وذلك وفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وبحسب إحصاء صادر اليوم الأحد، ارتفعت قيمة استثمارات البنوك في الأسهم من 10.1 مليار درهم إلى 10.5 مليار درهم خلال فترة الرصد نفسها.

من جانب آخر، واصل رصيد الودائع الحكومية ارتفاعه بالغا مستوى 300 مليار درهم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري، مقارنة مع 290.3 مليار درهم في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص من 1.009 تريليون درهم إلى 1.042 تريليون درهم تقريبا خلال الفترة نفسها. كما بلغ إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في الدولة 1.819 تريليون درهم تقريبا مع نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.