سندات لبنان الدولارية ترتفع بفضل آمال دعم من صندوق النقد والبنك الدولي‎

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ارتفعت سندات لبنان السيادية المقومة بالدولار، اليوم الخميس، بعد أن بحث رئيس الوزراء سعد الحريري إمكانية الحصول على مساعدة فنية في شكل خطة إنقاذ مع صندوق النقد والبنك الدوليين. وبحسب ”ماركت أكسس“، صعدت السندات إصدار 2020 بمقدار 2.5 سنت إلى 88.02 سنت في الدولار. وأظهرت بيانات ”تريدويب“، أن السندات المستحقة في 2037، زادت أكثر من…