وزير المالية: لبنان ملتزم بتسديد مستحقات سندات الخزينة بالعملات الأجنبية في مواقيتها‎

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كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان على حسن خليل اليوم السبت، أن بلاده ستؤجل الإصدار الذي كان متوقعا هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل بقيمة ملياري دولار، ولكنها ملتزمة بشكل كامل بسداد سندات الخزينة بالعملات الأجنبية في موعدها. وقال خليل لـ“رويترز“، إن ”لبنان ملتزم بتسديد مستحقات سندات الخزينة بالعملات الأجنبية في مواقيتها المحددة…