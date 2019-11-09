وزير المالية: لبنان ملتزم بتسديد مستحقات سندات الخزينة بالعملات الأجنبية في مواقيتها‎

كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان على حسن خليل اليوم السبت، أن بلاده ستؤجل الإصدار الذي كان متوقعا هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل بقيمة ملياري دولار، ولكنها ملتزمة بشكل كامل بسداد سندات الخزينة بالعملات الأجنبية في موعدها.
وقال خليل لـ“رويترز“، إن ”لبنان ملتزم بتسديد مستحقات سندات الخزينة بالعملات الأجنبية في مواقيتها المحددة وهذا التزام مؤكد“.
وأضاف أنه تم تأجيل الإصدار المزمع لسندات بالعملات الأجنبية. قائلا ”كان متوقعا هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل بقيمة ملياري دولار“.
ولبنان لديه سندات مستحقة بالعملات الأجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار هذا الشهر.
وقال مصرف لبنان، إنه مستعد لسداد الديون المقبلة المستحقة على لبنان بالعملة الأجنبية.