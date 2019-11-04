مصرف لبنان المركزي يطلب من البنوك زيادة رأس المال

طلب مصرف لبنان المركزي من البنوك زيادة رأسمالها بما يصل إلى 20%، وسط احتجاجات على مستوى البلاد أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الأسبوع الماضي.

وطلب البنك المركزي، في تعميم له أيضًا، من البنوك عدم دفع توزيعات أرباح عن السنة المالية 2019.

وفتحت البنوك أبوابها مجددا يوم الجمعة بعد إغلاق استمر أسبوعين في أعقاب اندلاع المظاهرات. وفي أول يومين من إعادة الفتح، لم تشهد البنوك ”أي حركة غير عادية“ للأموال، حسبما قاله رئيس جمعية مصارف لبنان لرويترز يوم السبت.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية له منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وأدى توقف النمو تقريبا وتباطؤ تدفقات الأموال من الخارج إلى شح في الدولار وضغوط على الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار.