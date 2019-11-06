المركزي المصري: طرح أذون خزانة باليورو لأجل عام في 11 نوفمبر‎

قال البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام في 11 تشرين الثاني نوفمبر، على أن تجري التسوية في 12 منه.

وفي أغسطس آب، باعت مصر ما قيمته 610 ملايين يورو (676.12 مليون دولار) من أذون خزانة باليورو لأجل عام بمتوسط عائد 1.49 %.

وفي سياق آخر، قال المركزي المصري إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 45.247 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول، من 45.118 مليار في سبتمبر أيلول.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، ويحاول البلد توسيع قاعدة مستثمريه وتمديد آجال استحقاق ديونه والاقتراض بفائدة أقل.

وزاد إجمالي الدين الخارجي للبلاد 17.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 108.70 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران.