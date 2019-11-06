6.5 مليار دولار خسائر ”سوفت بنك“ في الربع الثالث

تكبدت مجموعة سوفت بنك خسائر فصلية أكبر بكثير من تقديرات المحللين، متضررة بفعل انخفاض تقييمات بعض أكبر استثماراتها في قطاع التكنولوجيا مثل وي ورك وأوبر تكنولوجيز.

ومنيت شركة الاستثمار اليابانية العملاقة بخسائر تشغيلية بقيمة 704 مليارات ين (6.46 مليار دولار) من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول الماضيين. وسجلت سوفت بنك أرباحًا تشغيلية بلغت 706 مليارات ين في الفترة نفسها العام الماضي.

وتُلقي أول خسارة فصلية للمجموعة في 14 عاما شكوكًا حول استراتيجية مؤسسها ماسايوشي سون العالية المخاطرة بالاستثمار في الشركات الناشئة التي تستنفد السيولة النقدية سريعًا لتمويل نموها، في الوقت الذي يسعى فيه لجمع تمويل لصندوق استثمار ضخم ثانٍ.

وقالت المجموعة الاستثمارية اليوم الأربعاء إن صندوق رؤية التابع لها البالغ حجمه 100 مليار دولار سجل خسارة غير محققة بلغت 537.9 مليار ين في ستة أشهر في ظل نزول قيمة استثماراته في قطاع التكنولوجيا مثل وي ورك وأوبر.

واستثمر صندوق رؤية المدعوم من السعودية، الذي يديره المصرفي السابق بدويتشه بنك راجيف ميسرا، 70.7 مليار دولار في 88 شركة بنهاية سبتمبر أيلول الماضي، وقال إن قيمة تلك الاستثمارات الآن 77.6 مليار دولار باستثناء التخارجات.