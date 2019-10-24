مصادر: مؤسس ”سوفت بنك“ يحضر مؤتمرًا استثماريًا سعوديًا

قال مصدران مطلعان إن المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، ماسايوشي سون، سيحضر مؤتمرًا استثماريًا سعوديًا الأسبوع المقبل، في الوقت الذي تسعى فيه شركة التكنولوجيا العملاقة لجمع تمويل لصندوق تكنولوجي ثان.

وأضاف المصدران أن الزيارة قد تعطيه فرصة للقاء مسؤولين من الصندوق السيادي السعودي،( صندوق الاستثمارات العامة) وصندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي، وهما من أكبر المستثمرين في صندوق رؤية سوفت بنك البالغ حجمه 100 مليار دولار، والذين سيحضرون مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي ينعقد خلال الفترة بين 29 و31 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

ولم يتسن الوصول إلى سوفت بنك حتى الآن للحصول على تعليق.