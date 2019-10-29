ترامب ينتقد مجلس الاحتياطي تزامنًا مع اجتماع لصناع السياسات

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا جديدًا على مجلس الاحتياطي الاتحادي، اليوم الثلاثاء، قائلًا إنه بحاجة إلى اقتفاء أثر الدول الأخرى التي أقرت أسعار فائدة سلبية، وذلك في مستهل اجتماع مدته يومان من المتوقع أن يسفر عن خفض لسعر الفائدة.

وكتب ترامب على تويتر: ”مجلس الاحتياطي لا يفهم! لدينا إمكانيات لا نهائية، ولا يكبلنا إلا مجلس الاحتياطي“.

واعتاد ترامب، على خلاف أسلافه في البيت الأبيض الذين أحجموا عن التعليق على سياسة البنك المركزي، توجيه الانتقادات لمجلس الاحتياطي الأمريكي على قرارات يقول إنها أبقت تكاليف الاقتراض مرتفعة للغاية ولفترة أطول مما ينبغي.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، بدأ يدفع بأن على مجلس الاحتياطي دفع تكاليف الاقتراض إلى النطاق السلبي، في خطوة أنفذتها على مضض بعض البنوك المركزية الأخرى التي تكابد نموًا اقتصاديًا ضعيفًا.

ومن المتوقع أن يعلن مسؤولو مجلس الاحتياطي خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش غدًا الأربعاء في ختام اجتماعه، وبهذا ينزل سعر الأموال الاتحادية القياسي إلى نطاق بين 1.5 و1.75 %.