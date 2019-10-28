تقرير: سلطنة عمان تقلص عجز الميزانية بنحو الربع خلال 8 شهور

نجحت سلطنة عمان في خفض العجز الفعلي بالميزانية الحالية بنحو الربع في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، نتيجة التزامها بمستوى الإنفاق المحدد ضمن سياسة تقشفية تهدف إلى تحقيق التوازن المالي على المدى البعيد.

وبلغ العجز حوالي 1.378 مليار ريال (3.58 مليار دولار) في أول 8 شهور من عام 2019، مقابل 1.832 مليار ريال (4.76 مليار دولار) في نفس الفترة عام 2018.

وأظهر تقرير نشره المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات، أن ”إيرادات السلطنة ارتفعت بنحو 6.9% الى 7.138 مليار ريال (18.55 مليار دولار) من حوالي 6.677 مليار ريال (17.36 مليار دولار) في نفس الفترة“.

وبيٌن التقرير، أن ”إيرادات صادرات النفط نمت بنسبة طفيفة بلغت حوالي 1% لتصل إلى 4.059 مليار ريال (10.55 مليار دولار) من حوالي 4.019 مليار ريال (10.45 مليار دولار) نتيجة التحسن البسيط في أسعار النفط“، في حين شهدت إيرادات الغاز أيضًا زيادة صغيرة بلغت 0.7% لتصل إلى 1.207 مليار ريال (3.138 مليار دولار) مقابل حوالي 1.198 مليون ريال (3.115 مليار دولار) في نفس الفترة.

وأضاف، أن النفقات لم تزد سوى بنسبة 0.1% نتيجة التزام الحكومة بسياسة التقشف المعلنة بهدف خفض العجز المالي والوصول تدريجيًا إلى ميزانية متوازنة لتقليص الاقتراض من البنوك وتعزيز الاحتياط المالي الخارجي.

وبلغ إجمالي الإنفاق الفعلي حوالي 8.517 مليار ريال (22.14 مليار دولار)، مقابل 8.509 مليار ريال (22.12 مليار دولار)، في حين نما الإنفاق الجاري الذي يشمل رواتب الموظفين والمشتريات الحكومية وبنود أخرى بنسبة طفيفة بلغت 1.9% ليصل إلى 5.92 مليار ريال (15.39 مليار دولار) من 5.807 مليار ريال (15.09 مليار دولار).

وسجل الإنفاق الاستثماري تراجعًا بنسبة 11.3% الى 1.522 مليار ريال (3.95 مليار دولار) من 1.07 مليار ريال (2.78 مليار دولار).

وانخفض الإنفاق الدفاعي بحوالي 7.3% إلى 1.27 مليار ريال (3.3 مليار دولار) من 1.715 مليار ريال (4.46 مليار دولار) مستحوذًا على أكثر من ثلث إجمالي الميزانية.

وأظهر التقرير أن بند ”مصروفات فعلية قيد التسوية“ ارتفع بمقدار 1.6% ليصل إلى 549.6 مليون ريال (1.43 مليار دولار) من 541.1 مليون ريال (1.4 مليار دولار).

وتراجع صافي الاقتراض الخارجي بنسبة 17.4% ليصل إلى 1.306 مليار ريال (3.39 مليار دولار) مقابل نحو 1.58 مليار ريال (4.1 مليار دولار)، فيما انخفض الاقتراض المحلي بنحو 20% الى 200 مليون ريال (520 مليون دولار) من حوالي 250 مليون ريال(650 مليون دولار) في نفس الفترة.

ووفقًا للتقرير ”بلغ السحب من الاحتياط الخارجي نحو 400 مليون ريال (1.04 مليار دولار) في أول 8 شهور من هذا العام“.

وانتجت سلطنة عمان وهي ليست عضوًا في منظمة أوبك نحو 970 ألف برميل من النفط يوميًا في تلك الفترة ويبلغ احتياطها النفطي المثبت حوالي 5 مليارات برميل تكفي لفترة 14 عامًا بمعدلات الإنتاج الحالي.

كما تملك السلطنة احتياط غاز طبيعي يقدر رسمياً بحوالي ترليون متر مكعب ويتم تصدير معظم الإنتاج على شكل غاز مسيل من مصنع التسييل في مدينة صور الساحلية جنوب السلطنة والذي تبلغ طاقته 9.9 مليون طن سنويًا.