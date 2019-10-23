سلطنة عمان قد تسمح لشركة طيران ثالثة بتسيير رحلات محلية‎

قال متحدث باسم المجموعة العمانية للطيران، الأربعاء، إن ناقلات ثالثة قد تسيّر رحلات طيران محلية لزيادة الرحلات إلى المطارات الداخلية، لكن دون تأسيس شركة طيران جديدة.

وكانت وكالة ”رويترز“ نقلت عن مصدرين مطلعين قولهم الثلاثاء: إن الشركة ”العمانية للطيران التابعة للحكومة طلبت إجراء دراسة جدوى لتأسيس شركة طيران إقليمية جديدة باسم عمان لينك لتسيير رحلات محلية“.

ونقلت الوكالة عن أحد المصدرين قوله: إنه ”من المقرر تقديم مقترحات دراسة الجدوى بحلول 11 نوفمبر/تشرين الثاني“.

وأضاف المتحدث أن ”عمان لينك برنامج يبحث كيفية دعم وربط مطارات عمان المحلية، وقد يشمل شركة طيران ثالثة أو مستثمرين يعملون في مطارات محلية، لكن لن يشمل إنشاء شركة طيران جديدة في عمان“.

وأفاد المتحدث بأن ”المجموعة ما زالت في المراحل الأولى من عروض دراسات الجدوى لزيادة الرحلات على الخطوط المزدحمة وإلى المطارات التي لا تستقبل رحلات أو تستقبل رحلات دون طاقتها“، متابعًا: ”سنعرف تفاصيل الاعتماد والإدارة والاستراتيجيات مع تقدم الدراسة“.

وتسير كل من الطيران العماني التابعة للمجموعة العمانية، والسلام للطيران المملوكة لصناديق تقاعد حكومية وبلدية مسقط، رحلات دولية ومحلية.