فيتش: بنوك قطر تواجه ضغطًا على جودة الأصول‎

قالت وكالة فيتش إن البنوك القطرية تواجه ضغطًا على جودة الأصول ومخاطر التمويل تتراجع، منكشفة بشدة على سوق العقارات التي تواجه تراجعًا في الأسعار والإيجارات بسبب تخمة في المعروض.

وأضافت فيتش، أن صافي هامش فائدة البنوك القطرية يعاني من تزايد تكاليف التمويل، لكنه استقر في النصف الأول من 2019.

وبينت الوكالة، أن رؤوس أموال البنوك القطرية مدعومة بتوليد داخلي جيد لرأس المال. مضيفة أن التصنيف طويل الأجل لثمانية بنوك قطرية من فيتش، مدفوع باحتمالية مرتفعة لتقديم الدعم من جانب السلطات القطرية إذا اقتضت الضرورة.