مذيعة الجزيرة المستقيلة حسينة أوشان تثير الجدل بتلميح حول القناة القطرية

أثارت المذيعة الجزائرية حسينة أوشان، التي استقالت من قناة ”الجزيرة“ القطرية، أغسطس الماضي، جدلًا واسعًا بتغريدة نشرتها عبر حسابها في ”تويتر“، فسرها مراقبون على أنها تعكس الحال داخل القناة القطرية وكيف تدار الأمور هناك.

الإعلامية الجزائرية حسينة أوشان تثير الجدل بتلميح حول القناة الجزيرة القطرية تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الثلاثاء، ١٥ أكتوبر ٢٠١٩

وقالت حسينة في تغريدة عبر ”تويتر“ اليوم: ”كان الهدف أن تفقد الحقيقة أهميتها أمام السردية .. كانوا بحاجة طوال الوقت إلى إعادة تدوير المعلومات نفسها للحفاظ على بقاء هذه القصة على قيد الحياة في الشاشة“.

وأضافت في تغريدتها: ”كلما توقف الجديد يقومون بإعادة تدوير القديم وإعادة التعبئة وإضافة كلمات عاطفية؛ حفاظًا على مهمة ”تغذية الأغنام“.

كان الهدف ان تفقد الحقيقة أهميتها أمام السردية .. كانوا بحاجة طوال الوقت إلى إعادة تدوير المعلومات نفسها للحفاظ على بقاء هذه القصة على قيد الحياة في الشاشة. كلما توقف الجديد يقومون بإعادة تدوير القديم وإعادة التعبئة وإضافة كلمات عاطفيةحفاظا على مهمة "تغذية الأغنام" — حسينة اوشان (@hassinaouch) October 15, 2019

وكانت حسنية أوشان قد غادرت قناة ”الجزيرة“ القطرية في الدوحة، أغسطس الماضي، دون الإفصاح عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار المغادرة، بعد 5 سنوات من العمل بالقناة القطرية.

وألمحت المذيعة الجزائرية في ذلك الوقت، إلى أنها ستتحدث عن أسباب مغادرتها للقناة القطرية في المرحلة المقبلة.

وقالت أوشان في تغريدة عبر تويتر: ”بعد نحو 5 سنوات أغادر قناة الجزيرة .. لكل من سأل عن الأسباب أعتذر لأني لا أشعر برغبة في استعراض تفاصيل ما حدث، أقله في هذه المرحلة .. فقط أود أن أقول ختامًا إن الحياة تحدث عندما نختار“.

بعد نحو ٥ سنوات أغادر قناة الجزيرة .. لكل من سأل عن الأسباب اعتذر لأني لا اشعر برغبة في استعراض تفاصيل ماحدث اقله في هذه المرحلة .. فقط اود ان أقول ختاما ان الحياة تحدث عندما نختار .. — حسينة اوشان (@hassinaouch) August 24, 2019

ولاقت التغريدة تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين طالب بعضهم المذيعة الجزائرية بالتحدث صراحة بدلًا من الألغاز التي تقدمها دون توضيح للجمهور.

وقالت مغردة تدعى هاجر: ”قصة من؟! وأي شاشة لماذا تتكلمين بالألغاز أهو الخوف ؟! أم التهديد ؟! من يمنعك على الكلام بصراحة تامة !

قصة من؟! وأي شاشة لماذا تتكلمين بالألغاز اهو الخوف ؟! أم التهديد ؟! من يمنعك على الكلام بصراحة تامة ! — ????????♡ʰᵃᵈʲᵃʳ♡???????? (@shahra_dz) October 15, 2019

وقال مغرد يدعى حسين مصلح: ”وكأنك تلمحين إلى قناة كنتِ مذيعة فيها“، في إشارة إلى قناة ”الجزيرة“ القطرية.

وكأنك تلمحين الى قناة كنتي مذيعة فيها — حسين مصلح (@huss992014) October 15, 2019

وقالت مغردة تدعى ”هيفاء“: ”الهروب من المستنقع جميل جدًا؛ وإن كان متأخرًا، لو يتم احتواء حسينة أوشان من المحتمل أن يترك البعض مستنقعهم“.