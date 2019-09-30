صندوق النقد: حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية الأدنى منذ 2013

أظهرت بيانات، نُشرت اليوم الإثنين؛ تراجع حصة الدولار في احتياطيات العملات العالمية المبلغة لصندوق النقد الدولي في الربع الثاني من العام إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية 2013، بينما زادت حصة الين إلى أعلى مستوى في نحو 20 عامًا.

وبلغت الاحتياطيات بالدولار الأمريكي 6.79 تريليون دولار بما يعادل 61.63% من إجمالي الاحتياطيات المرصودة في الربع الثاني، مقارنة مع 6.74 تريليون دولار أو 61.83% في الربع الأول.

هذا أقل نصيب للاحتياطيات الدولارية من الإجمالي منذ الربع الأخير من 2013، حينما بلغت النسبة 61.27%.

وزاد إجمالي الاحتياطيات المرصودة إلى 11.02 تريليون دولار في الربع الثاني من 10.90 تريليون في الربع السابق.

الاحتياطيات العالمية هي أصول تحوزها البنوك بعملات مختلفة، تستخدمها بشكل رئيسي في دعم التزاماتها. وفي بعض الأحيان تستخدم البنوك المركزية الاحتياطيات في دعم عملاتها.

وفي حين انخفضت حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي، زادت حصة كل من اليورو والين واليوان الصيني مقارنة مع الربع السابق.

ويظل الدولار عملة الاحتياطي المهيمنة، لكن البنوك المركزية في أنحاء العالم تواصل على ما يبدو تنويع احتياطياتها بدلًا من الاقتصار عليه.

وزادت حصة الين من احتياطي العملات العالمية إلى 5.41% في الربع الثاني من 2019، وهي أعلى نسبة منذ الربع الأول من 2001.

وارتفعت أيضًا حصة اليوان إلى 1.97%، مسجلة أعلى مستوياتها منذ بدأ صندوق النقد الإعلان عن حصته من حيازات البنوك المركزية في الربع الرابع من 2016.