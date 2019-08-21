روسنفت تتحول إلى اليورو في عطاءات بيع المنتجات النفطية

قامت روسنفت الروسية، أحد أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، بإخطار العملاء أن عقود عطاءات بيع المنتجات النفطية في المستقبل ستكون مقومة باليورو لا الدولار، وفق ما نقلت ”رويترز“ عن 5 مصادر.

قد يبدأ تنفيذ الخطوة هذا العام، ومن المرجح أن تكون محاولة لتخفيف أي أثر سلبي لعقوبات أمريكية على روسيا.

أنتجت روسنفت، التي تسهم بأكثر من 40% من إنتاج النفط في روسيا، 45.8 مليون طن من المنتجات النفطية محليًا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بما في ذلك الديزل والبنزين وزيت الوقود والبتروكيماويات.

وبحسب بيانات الشركة، جرى تصدير حوالي نصف تلك الكمية إلى غرب وجنوب شرق أوروبا وآسيا.

ويباع الجانب الأكبر من المنتجات النفطية الموجهة للتصدير في عطاءات، حيث تطرح روسنفت عطاءات سنوية وعددًا من العطاءات الفورية أو القصيرة الأجل.

ومن أكبر المشترين بي.بي وجلينكور وترافيجورا وفيتول وسيتراكور.

وكانت مصادر تجارية أبلغت ”رويترز“ العام الماضي أن شركات الطاقة الروسية الكبرى تطلب من مشتري النفط الغربيين الاستعداد لسداد المدفوعات باليورو بدلًا من الدولار.

وفي الأسبوع الماضي، طلبت روسنفت من المشترين استخدام اليورو كعملة أساسية للمرة الأولى، في عطاء فوري لبيع النفتا، حسبما أظهرته وثيقة رسمية للشركة.

وأُدرجت روسنفت على قائمة لعقوبات أمريكية فرضت على شركات روسية في 2014، لكن تلك العقوبات لا تحول دون استخدام الدولار الأمريكي في عطاءات الشركة.

وقال متعاملون: إن ”هدف أحدث خطوة من روسنفت هو حماية الشركة الروسية في حالة فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة لا يمكن التنبؤ بها“.

وخاطبت روسنفت المشترين بخصوص التحول من الدولار إلى اليورو في أوائل آب/ أغسطس.

وقال أحد المصادر الخمسة: ”في جميع عطاءات إمدادات المنتجات النفطية المصدرة سيكون اليورو هو عملة السداد“، مؤكدًا ما ذكرته المصادر الأخرى.

وذكر متعامل آخر أن ”روسنفت نشطت العام الماضي في مخاطبة المشترين بشأن إضافة بند خاص بالعملة في عقودها“.

وقال المصدر الثاني الذي يشتري منتجات نفطية من روسنفت، إنه ”بصفة عامة، تم الاتفاق على كل شيء (العام الماضي)، والآن سنجرب هذا عمليًا“.

وبحسب عقود روسنفت التي اطلعت عليها ”رويترز“، تعرض شركة النفط استخدام سعر مبادلة لليورو مقابل الدولار بناء على بيانات بلومبيرغ.

وتتحدد أسعار المنتجات النفطية العالمية بالدولار، انسجامًا مع تجارة النفط العالمية.

ولروسنفت عقود ثنائية أيضًا مع بعض المشترين، لكن ”رويترز“ لم تستطع التحقق إن كانت الشركة أخطرت الأطراف الأخرى في تلك العقود بالتحول إلى اليورو.

وقالت سيتراكور إنرجي، إنها لم تتلقَ إخطارًا من روسنفت.

وأحجمت جلينكور وبي.بي وترافيجورا عن التعقيب. ولم ترد روسنفت وفيتول حتى الآن على طلب للتعليق.

وقبل ذلك، كانت روسنفت تستخدم الدولار فقط كعملة أساسية في مبيعات النفط ومنتجاته، في حين اعتبر اليورو عملة بديلة في حالة تعذر السداد بالدولار.