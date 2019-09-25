البنك الإسلامي للتنمية يتجه لجمع 1.5 مليار دولار من بيع صكوك

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يتجه البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة، إلى جمع 1.5 مليار دولار من بيع صكوك لأجل خمس سنوات، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها ”رويترز“. وتعرض المؤسسة المالية الحاصلة على تصنيف ‭‭AAA‬‬ عائدًا على المستثمرين، يعادل 50 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة، وفقًا للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية. وجرى تعيين سيتي…