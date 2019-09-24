المركزي السعودي: الهجوم على ”أرامكو“ ليس له أثر نقدي

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي إن هجوم 14 سبتمبر/ أيلول على منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السعودية لم يكن له أي ”أثر نقدي“.

وأضاف الخليفي في مقابلة مع صحيفة ”الرأي“ الكويتية تنشر يوم الأربعاء، أن البنوك السعودية لم تشهد أي حركة غير عادية لسحب الأموال، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لن يكون بعيدًا عن توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.9%.

وفي الأسبوع الماضي استبعد الخليفي أن يتسبب الهجوم، الذي أدى إلى توقف نصف إنتاج النفط في المملكة، وألحق أضرارًا بأكبر معمل لمعالجة النفط الخام في العالم، أي نقص في السيولة لدى البنوك السعودية.