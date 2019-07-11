”المركزي المصري“ يعلن تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس، تثبيت سعر الفائدة، والإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.

وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في مصر إلى 9.4٪ و6.4٪ في يونيو 2019 من 14.1٪ و7.8٪ في مايو 2019، على الترتيب، ليسجل أدنى معدل لهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وقد جاء ذلك الانخفاض مدعومًا بالتأثير الإيجابي القوي لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة في يونيو 2018، فضلًا عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضروات الطازجة في يونيو 2019.