البنك الدولي: نرتب لفتح مكتب دائم بعدن اليمنية

أعلن البنك الدولي، اليوم الإثنين، أن الزيارة التي يجريها وفده حاليًا إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تهدف إلى ”الترتيب والإعداد“ لفتح مكتب دائم للمؤسسة المالية فيها.

جاء ذلك، في تصريح صحفي لفريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش زيارة يجريها ضمن وفد من البنك إلى عدن.

وفي وقت سابق الإثنين، وصل وفد البنك الدولي إلى عدن، في زيارة قصيرة تستغرق عدة ساعات، تعتبر الأولى من نوعها لوفد رفيع المستوى من المجموعة المصرفية الدولية.

وقال بلحاج، إن الهدف من الزيارة أولًا، هو ”الترتيب والإعداد لفتح مكتب دائم للبنك الدولي في عدن، علاوة على مناقشة أهم التدخلات والتحديات التي تواجه الحكومة اليمنية، خصوصًا في مجالات البناء والتنمية وأعمال الإغاثة والإنسانية“.

ووصف زيارة وفد البنك الدولي بـ“التاريخية“، معتبرًا أنها ”عبارة عن رسالة واضحة للحكومة وللشعب اليمني وللمجتمع الدولي، مفادها وقوف المجموعة (البنك) مع الشعب اليمني في محنته الحالية“

من جانبه، كشف رئيس وزراء اليمن، معين عبد الملك، عن منح مقدمة من البنك الدولي تقدر بـ400 مليون دولار.

تصريحات رئيس الوزراء، جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في عدن، وبحضور بلحاج، وعضو مجلس إدارة البنك الدولي والمدير التنفيذي لشؤون اليمن، ميرزا حسن.

وقال إن ”هناك تدخلات (منح) عاجلة مقدمة من البنك الدولي لليمن، في عدد من مشاريع البنى التحتية والرعاية الصحية والاجتماعية والطرقات، تم إقرارها في مايو/ أيار الماضي، تقدر بـ400 مليون دولار“.