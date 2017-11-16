البنك الدولي يمنح اليمن 150 مليون دولار لمكافحة الكوليرا

وافق البنك الدولي اليوم الخميس على منح اليمن الذي تمزّقه الحرب 150 مليون دولار للمساهمة في استعادة الخدمات الأساسية في مدنه الأشد تضررًا ومكافحة وباء الكوليرا.

ووقّع الاتفاقية مسؤول بالبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وستمولها المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك والتي تساعد الدول الأشد فقرًا في العالم.

وقال بيان من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إن”المشروع الجديد يستهدف مشكلات مثل انتشار القمامة ومياه الصرف غير المعالجة، وأيضا حل مشكلة توفير الكهرباء للخدمات الحيوية والاحتياجات العاجلة لإصلاح الطرق بهدف تحسين الانتقالات”.

واندلعت حرب أهلية في اليمن في مارس / آذار 2015 بين الحوثيين المدعومين من إيران وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية.

وتغطي الاتفاقية العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة على البحر الأحمر، وهما تحت سيطرة الحوثيين، إضافة إلى ميناء عدن في الجنوب، وهي العاصمة المؤقتة لحكومة هادي.