بنك أبوظبي الأول ينهي أعماله في قطر

أعلن بنك أبوظبي الأول، اليوم الأربعاء، تخليه عن ترخيص فرعه في مركز قطر للمال وإنهاء أعماله في قطر.‎

وقال البنك في بيان له إن قرار إغلاق فرع قطر يأتي بعد أشهر من إجراءات باطلة اتخذتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال جعلت من المستحيل مواصلة أعمال البنك هناك.

ونفى البنك الاتهامات التي يروج لها مركز قطر المالي بشأن ضلوعه في تعاملات هدفت للتلاعب بقيمة الريال القطري، مؤكدًا رفضه هذه الادعاءات الزائفة.

وأكد البنك أنه بذل الكثير من المساعي الحميدة للتعامل مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال لحل هذه المسألة، حيث قدم بنك أبوظبي الأول في مركز قطر للمال كافة المعلومات التي طلبت منه بموجب قرار المركز.

وأضاف البنك: ”بناء على ذلك، لم يبقَ خيار لبنك أبوظبي الأول سوى اتخاذ قرار بإغلاق فرعه في مركز قطر للمال“.

وأكد بنك أبوظبي الأول أن الاهتمام بعملائه في فرع مركز قطر للمال ورعايتهم يشكلان أهم أولويات البنك خلال هذه الفترة.

وأفاد البنك بأنه اتخذ بالفعل كافة التدابير المناسبة التي تضمن حماية مصالح كافة عملائه وموظفيه في فرع مركز قطر للمال.

ونوه إلى أنه لن يكون لإجراءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال أي تأثير يتعدى أعمال فرع البنك في قطر، التي شكلت أقل من 0.03 بالمئة من صافي أرباح بنك أبوظبي الأول للعام 2018.

ولفت إلى أنه من غير المتوقع أن يكون لإغلاق فرع مركز قطر للمال أي أثر مادي على أداء أو استراتيجية أعمال المجموعة في المستقبل.