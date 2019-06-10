بنك دبي الإسلامي يعلن رسميًا عزمه الاستحواذ على ”نور بنك“

أعلن بنك دبي الإسلامي، يوم الإثنين، أن مجلس إدارته رفع توصية للجمعية العامة للبنك للنظر في استحواذه على جميع أسهم ”نور بنك“.

ويأتي ذلك، في صفقة وصفتها وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية بأنها ”ستصنع بنكًا عملاقًا على المستوى الإقليمي بموجودات تصل 278 بليون درهم (76 بليون دولار)“.

ونسبت الوكالة إلى مصادر ذات صلة، أن بنك دبي الإسلامي اختار مجموعة ”أتش أس بي سي “ كمستشار له في عملية الاستحواذ، فيما اختار نور بنك مجموعة ”باركليز“ لتمثله في القضايا الاستشارية بصفقة الاستحواذ.

وأضافت ”بلومبيرغ“ أن ”مجلس إدارة دبي الإسلامي لم يحدد موعدًا لاجتماع الجمعية العامة، لكون قرار الاستحواذ عندما تناقشه الجمعية العامة، يفترض أن يكون حظي بموافقة الجهات الرقابية الرسمية الخاصة بالقطاع المصرفي“.

وتعتبر صفقة استحواذ بنك دبي الإسلامي على نور بنك، العاشرة في موجة من الاندماجات التي شهدتها أو تواصل بحثها البنوك الخليجية، سعيًا وراء تدعيم قدراتها التنافسية ورفع ملاءتها المالية.