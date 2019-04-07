بلومبيرغ: بنك دبي الإسلامي يجري محادثات لشراء بنك ”نور“

ذكرت وكالة ”بلومبيرغ“، نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن بنك دبي الإسلامي، أكبر مصرف متخصص في المعاملات الإسلامية في دولة الإمارات، يجري محادثات للاستحواذ على بنك ”نور“، ومقره دبي.

وقالت ”بلومبرغ“ اليوم الأحد، إن بنك دبي الإسلامي أجرى محادثات تمهيدية لا تزال في مرحلة مبكرة مع مساهمي منافسه الأصغر حجمًا بنك ”نور“، ربما تؤدي إلى إبرام صفقة.

وفي الأسبوع الماضي، نفى مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول تقارير عن محادثات اندماج بينهما، بعد أنباء عن أن الإمارة تدرس دمجهما.

ولم يرد بنك دبي الإسلامي على الفور على طلب للتعقيب، بينما قالت متحدثة باسم بنك نور، إن المصرف لا يعلق على تكهنات في السوق.