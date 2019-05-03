تقرير: ”سوفت بنك“ تخطط لطرح أولي لصندوق رؤية

أفادت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، اليوم الجمعة، نقلًا عن مصادر مطلعة أن مجموعة ”سوفت بنك“ تدرس طرحًا عامًا أوليًا لصندوق رؤية البالغ حجمه 100 مليار دولار والذي يقتنص عادة حصصًا كبيرة في شركات التكنولوجيا سريعة النمو.

وتأسس الصندوق في 2017 وأصبح أحد الممولين الرئيسيين لشركات التكنولوجيا في أنحاء العالم.

وبحسب التقرير، تجري سوفت بنك مفاوضات أيضًا مع سلطنة عمان للاستثمار في صندوق رؤية الذي جمع معظم تمويله حتى الآن من السعودية وأبوظبي.

وأبلغ أحد المصادر ”وول ستريت جورنال“ أن ”سوفت بنك“ تسعى لجمع تمويل جديد من أجل ”صفقات غير رسمية“ تفاوض عليها الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون في الصين.

وكانت تقارير نقلت عن مسؤولين كبار في الشركة قولهم خلال مؤتمر في لوس أنجليس هذا الأسبوع إن الصندوق يخطط أيضًا لمضاعفة عدد موظفيه على مدى الثمانية عشر شهرًا المقبلة لمواكبة وتيرة إبرام الصفقات من جانب سوفت بنك.

وسبق أن أعلنت الشركة أنها تخطط لإقامة صندوق استثمار ثان، وهي تجري بحسب تقرير ”وول ستريت جورنال“ محادثات مع البنوك لمساعدتها في جمع جانب من التمويل.