مساهم بارز في كومرتس بنك يرحب بانهيار محادثات اندماج مع دويتشه بنك‎

رحب مساهم بارز في كومرتس بنك، اليوم الخميس، بانهيار محادثات الاندماج مع دويتشه بنك، قائلًا إنها أنباء سارة وإنه يتوقع اتفاقًا بديلًا مع منافس أوروبي آخر.

وقال فابريس تيفينيو، رئيس الأسهم العالمية في ليكسور أسيت مانجمنت، وهي المساهم الثالث عشر الأكبر في كومرتس بنك، ”أعتقد أنها أنباء سارة جدًا“.

وأبلغ تيفينيو رويترز، أنه متمسك بأسهم ليكسور في كومرتس بنك، فيما يرجع جزئيًا إلى أنه يتوقع أن البنك سيسعى إلى اتفاق بديل مع بنك أوروبي آخر.

وأشار إلى بنكي أوني كريديت الإيطالي وبي.إن.بي باريبا الفرنسي، كأبرز المرشحين لمحادثات اندماج محتملة.

وقال: ”لم نعتقد أن دويتشه بنك كان الشريك المناسب لكومرتس بنك“.

وتملك ليكسور أسيت مانجمنت 6.71 مليون سهم، أو 0.54%، في كومرتس بنك وقيمتها 50.8 مليون يورو (56.6 مليون دولار) بالأسعار الحالية، وفقًا لبيانات من ريفينيتيف إيكون.