حادث يربك حركة القطارات بين بلدان الاتحاد الأوروبي

تعيش حركة القطارات بين عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي، خلال هذه الساعات ارباكا كبيرا، بسبب حادث قطار ”اورو ستار“ الذي يقطع القارة، ببلدة ”ستوينويرك“ الفرنسية بالقرب من مدينة ”ليل“ الفرنسية، حيث صدم احد الأشخاص وأرداه قتيلا.

ويأتي الحادث في وقت عودة الآلاف من المسافرين إلى بلدانهم بعد عطلة نهاية الأسبوع، التي صادفت الاحتفال بعيد القيامة، لذا تعرف المحطات طوابير من المنتظرين، ونصحت شركة ”اوروستار“ بعدم السفر إلا في حالة الضرورة القصوى. وأعلنت على حسابها في تويتر، انه تم إلغاء عدد من رحلات القطارات القادمة من لندن وباريس وبروكسيل ، فيما شهدت قطارات أخرى تأخيرا مهما في مواعيدها .

ووقع الحادث عند الساعة 3:50 ، حسب موقع ”ميرور“ ، وتوفي الرجل على الفور، ولم يتم التعرف على هويته حتى الساعة.

وكان القطار يحمل على متنه 600 راكب، وتم توقيفه في مكان الحادث وكان المكان يعج بسيارات الإسعاف والأطباء ومحققين من الشرطة حسب المصدر نفسه.

وأتاحت شركة السكك الحديدية بفرنسا للمسافرين إمكانية استبدال التذكرة مجانا في جميع الشبابيك، وحتى استرجاع قيمتها عن طريق موقع الكتروني.