تعاون مصرفي مشترك بين البنكين المركزي اليمني والفيدرالي الأمريكي

عقد محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد والوفد المرافق له، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الجمعة، لقاءً مع ممثلي البنك الفيدرالي الأمريكي.

وقال حافظ معياد، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): ”جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقة القائمة بين الجانبين، وسبل تعزيزها، بما يخدم تسهيل الخدمات المصرفية بين البنوك اليمنية والبنوك الأمريكية، والتي تنعكس إيجابًا في تخفيف معاناة الشعب اليمني“.

واستعرض معياد الوضع القائم للعمل المصرفي في اليمن، لافتًا إلى ضرورة ”إعادة العمل المصرفي من السوق غير الرسمية إلى الجهاز المصرفي، بما يخدم استقرار أسعار الصرف وتمويل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وبأقل الأسعار“.

وأكد معياد: ”ولتحقيق ذلك الهدف، يجب على البنك الفيدرالي المساعدة في فتح حسابات بنكية للبنوك اليمنية طرف البنوك الأمريكية، لتسهيل حركة تمويل التجارة“.

واقترح محافظ البنك المركزي اليمني، خلال اللقاء، ”تعيين شركة متخصصة لتأهيل البنوك اليمنية، للوفاء بشروط البنوك المراسلة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب“.

وبحسب معياد، فقد ”أبدى البنك الفيدرالي تفهمًا كبيرًا للاحتياجات القائمة، ووعد بتقديم كل الدعم والمساعدة للبنك المركزي اليمني والبنوك اليمنية الأخرى، والذي من شأنه تحقيق استقرار العملة المحلية، وفتح مجالات التعاون مع البنوك الأمريكية“.