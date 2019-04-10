محافظ المركزي اليمني يعلن عن تخفيض جديد في أسعار الصرف‎

أعلن محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، مساء اليوم الأربعاء، عن تخفيض مرتقب سيطرأ على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني والخاصة بفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الأساسية من الخارج.

قال معياد، في منشور مقتضب على صفحته في فيسبوك : ”شكل البنك المركزي لجنة لدراسة سعر الصرف للاعتمادات وتخفيض سعر الصرف تحت 440 ريالا“.

ومنذ نحو أربعة أشهر ثبت البنك المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال بـ 440 ريالًا، وهو سعر خاص بالاعتمادات المستندية للتجار المستوردين للمواد الخمس الأساسية فقط ولا يشمل أي سلع أخرى، لكن أسعار الصرف في السوق المحلية ترتفع بنحو 100 ريال عن سعر الصرف السائد بالبنك المركزي .

وأشيعت يوم الأربعاء أنباء أن البنك المركزي رفع سعر الصرف الخاص بالاعتمادات المستندية الى 495 ريالا بدلاً من 440، وهي الأنباء التي نفتها مصادر خاصة في البنك المركزي في تصريحات لإرم نيوز، وأكدت أن سعر المصارفة الخاص باستيراد المشتقات النفطية هو فقط يتحدد وفقُا لسعر السوق ناقصًا عشرة ريالات .

وارتفعت أسعار الصرف يوم الأربعاء بشكل طفيف في تداولات العاصمة المؤقتة عدن متأثرة بما أشيع من أنباء عن رفع البنك سعر الصرف، ووصلت إلى 510 ريالات للدولار الواحد، و 134 ريالا، للريال السعودي ، بعد نحو أسبوع من الانخفاض والإستقرار النسبي .

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء أعلن البنك المركزي للتجار ورجال الاعمال والشركات والمؤسسات بأن البنك المركزي سيقوم بتغطية كافة احتياجهم من العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد وبأقل سعر سُجل في السوق ، وفي حساباتهم في البنوك المعتمدة ، كما سيقوم بتغذية أرصدة البنوك المعتمدة والمشتركة لدى مراسليهم بالخارج فور إجراء عملية المصارفة في حسابات العميل وحسابات البنك المركزي .