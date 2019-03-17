”المركزي الجزائري“ يرفع الاحتياطي الإجباري للبنوك لـ 12%

قرر بنك الجزائر المركزي، رفع نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك من 8 % إلى 12 %، حسبما جاء في تعليمات جديدة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم الأحد.

وتعد زيادة الاحتياطي الإجباري الجديدة، الثانية في أقل من 15 شهرًا، بعد زيادة أولى في يناير/كانون الثاني 2018، من 4 إلى 8 %.

وأرجع البنك قراره بالزيادة إلى 12 %، للاستقرار الذي تشهده السيولة المالية في السوق المحلية، بعد الانخفاضات المسجلة في 2015 و 2016، بالتزامن مع أزمة هبوط أسعار النفط.

والجزائر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“، بمتوسط إنتاج يومي 1.1 مليون برميل؛ إذ يعد الخام مصدر الدخل الأبرز للبلاد.

ويعني القرار، أن 12 % من إجمالي ودائع العملاء في القطاع المصرفي الجزائري، سيبقى على شكل احتياطي لدى البنك المركزي، دون وجود صلاحيات لاستخدامه في الاستثمار من جانب البنوك أو اقراضه.