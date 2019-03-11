السيسي يوافق على اقتراض مليار دولار من البنك الدولي لإعادة تأهيل ”مترو الأنفاق“‎

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على اتفاق قرض ”سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص“ من أجل النمو المتكامل بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وكان البرلمان المصري، قد وافق على القرار بجلسته المنعقدة في 29 يناير /كانون الثاني 2019.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2019، بشأن اتفاق قرض بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، ”مترو الأنفاق“ بقيمة 350 مليون يورو.

ويهدف القرض لتمويل إعادة تأهيل خط المترو الأول لتقليل الاختناقات المرورية، ويتضمن صرف القرض على شرائح منها جزء من البنك الأوربي.