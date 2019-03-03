 السعودية تودع 334 مليون دولار في البنك المركزي الأردني

أعلنت السعودية، يوم الأحد، إيداع 334 مليون دولار في البنك المركزي الأردني.

ونقل تلفزيون ”العربية“ عن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قوله إنّ المملكة تبحث مع الكويت والإمارات العربية المتحدة مزيدًا من الدعم للأردن.

وقدمت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة معًا حزمة قيمتها 2.5 مليار دولار في حزيران/يونيو؛ للمساهمة في دعم الاقتصاد الأردني المتعثر.

واستقالت الحكومة الأردنية العام الماضي بعدما تسببت تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية بموجب برنامج صندوق النقد الدولي في احتجاجات شعبية نادرة.‎