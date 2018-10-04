السعودية والإمارات والكويت تودع أكثر من مليار دولار في البنك المركزي الأردني

قال مصدر حكومي أردني، إن السعودية والإمارات والكويت أودعت ما يزيد على مليار دولار في البنك المركزي الأردني وتعهدت بدعم الميزانية بقيمة 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات في إطار حزمة قيمتها 2.5 مليار دولار لمساندة اقتصاد المملكة الذي يواجه صعوبات.

وأضاف المصدر لوكالة “رويترز” للأنباء، أن اتفاقًا سيُوقع في وقت لاحق اليوم الخميس، سيعلن تفاصيل الحزمة البالغة 2.5 مليار دولار التي تعهدت الدول الثلاث بها في يونيو/ حزيران الماضي لمساعدة الأردن في تنفيذ إجراءات تقشفية.

تتضمن الحزمة أيضًا ضمانات ائتمان بقيمة 600 مليون دولار تقدمها الدول الخليجية ستساعد الأردن على تدبير ائتمان بسعر رخيص من البنك الدولي وتمويل آخر لمشاريع ضرورية للبنية التحتية.

ولفت المصدر إلى أن الكويت كانت البادئة بإيداع 500 مليون دولار في البنك المركزي في حين وصلت 330 مليون دولار إضافية من السعودية اليوم الخميس.

ويعاني الأردن أزمة اقتصادية، دفعته إلى تنفيذ إصلاحات ضريبية كجزء من خطة مدتها ثلاث سنوات تفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي في العام 2016 لخفض ديون البلاد البالغة 37 مليار دولار وتشجيع التغيير الهيكلي.

وأثارت الإجراءات التقشفية احتجاجات كبيرة في الصيف الماضي أسفرت عن استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

وتقول الحكومة إن الإصلاحات ستقلل الفوارق الاجتماعية بفرض عبء أكبر على أصحاب الدخل المرتفع.

وتعهدت دول السعودية والإمارات والكويت خلال “قمة مكة” الرباعية التي عقدت في شهر يونيو الماضي، بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن، بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار على مدى خمسة أعوام.

وكان وزير المالية الأردني عزالدين كناكرية صرح، أمس الأربعاء، أن الاتفاقيات المزمع توقيعها من قبل وزراء مالية دول السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، ستشمل تقديم ودائع لدى البنك المركزي وضمانات قروض ومنح مالية.

وتتوزع حزمة المساعدات على أربعة بنود، هي وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لصالح الأردن، ودعم سنوي لميزانية الأردن على مدى 5 سنوات، وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.