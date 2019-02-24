البنك المركزي اليمني يُعلن سحب الدفعة 17 من الوديعة السعودية

أعلن البنك المركزي اليمني اليوم الأحد، عن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة (17)، المخصصة للمواد الغذائية الأساسية بمبلغ 59.5 مليون دولار أمريكي، حسب الاعتمادات المستندية المقدمة عبر عدد من البنوك التجارية والإسلامية في جميع محافظات الجمهورية.

وأصدر المركز الإعلامي التابع للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بيانًا صحفيًا جاء فيه: ”الوديعة السعودية المقدرة بمبلغ (ملياري دولار أمريكي) مخصصة للاعتمادات المستندية للمواد الغذائية الأساسية وهي (القمح، الرز، السكر، حليب الأطفال وزيت الطعام) لدعم جميع سكان الجمهورية دون استثناء“.

ولفت البيان إلى أن: ”أسعار المصارفة للاعتمادات المستندية ثابت حسب أسعار العام 2018، بقيمة 440 ريال للدولار الواحد“.

وأشار إلى أنه: ”على جميع البنوك المتقدمة لطلب تغطية اعتماداتها الخارجية، التوجه إلى البنك المركزي لاستكمال إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال يومي الأربعاء والخميس القادمين“.

يذكر أن البنك المركزي اليمني، قد أعلن، الاثنين الماضي، عن سحب الدفعة الـ16 من الوديعة السعودية وبلغت 95 مليون دولار أمريكي.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، توجيهًا بإيداع مبلغ (ملياري دولار أمريكي) كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني.

وشهد سعر صرف الريال اليمني مؤخرًا هبوطًا في قيمته أمام العملات العربية والدولية في سوق الصرف المحلي، عقب تعافي محدود استمر لفترة زمنية قصيرة.