مسؤول إيراني: 25 ألف وحدة تجارية مهددة بالإغلاق

قال نائب أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة والاقتصادية الخاصة في إيران ”أكبر افتخاري بانك“، اليوم الأحد، إن ”هناك نحو 25 ألف وحدة تجارية في تلك المناطق على وشك الإغلاق“.

وأضاف افتخاري بانك، بحسب ما نقل عنه موقع ”المناطق الاقتصادية الحرة بإيران“، أن ”تقلبات العملة بمعظم المناطق الحرة تهدد العديد من الوحدات التجارية العاملة هناك بالإغلاق“، مضيفًا: ”هناك 25 ألف وحدة مهددة بالإغلاق النهائي“.

ولفت إلى أن ”تمديد الحظر والعقوبات الأمريكية على إيران زاد من صعوبات حرية انتقال البضائع إلى المناطق الحرة، الأمر الذي سيهدد اقتصاديات هذه المناطق وسيسارع في إغلاق 25000 وحدة تجارية“.

وقال إن ”الوحدات التجارية المهددة بالإغلاق تقع في المناطق الحرة مثل قشم وكيش وأروند وارس“، منوهاً إلى أنه ”في ظل انهيار العملة المحلية وقلة وجود الدولار الأمريكي، تقدم المسؤولون بالحكومة بتحديد سقف مالي هو 140 مليون دولار للعام الإيراني الجديد يمنح أصحاب المحال التجارية فرصة لبيع بضائعهم“.

من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة الإيراني، رضا رحماني، اليوم الأحد، إن ”قطاع الإنتاج الإيراني يحتاج إلى مساعدات مالية من البنوك“.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ عن رحماني، قوله خلال اجتماعه مع نائب رئيس البنك المركزي والمديرين التنفيذيين للبنوك ونائب وزارة الصناعة، إن ”قطاع الصناعة والتعدين يدفع 62 % من الضريبة وجزءًا كبيرًا من التأمين العمالي، لذا ينبغي إيلاؤهم عناية خاصة وإذا كان من المفترض أن تكون للبنوك وقفة حقيقة مع قطاع الإنتاج، فإنه يجب عليها في ظل هذه الظروف دعم تلك القطاعات بسبب العقوبات“.

ووصف الوزير رحماني الأشهر القليلة المقبلة، بأنها ”صعبة للغاية وتتطلب من جميع البنوك دعم قطاع الإنتاج المحلي“، معتبرًا أن ”تجاوز تلك الأشهر سيؤكد هزيمة العدو وعقوباته (الولايات المتحدة)“.